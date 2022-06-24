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Известный садовод дал советы по летней работе пожилым дачникам

Известный садовод дал советы по летней работе пожилым дачникам
Фото: Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Советы по летней работе дал пожилым дачникам в беседе с «Мослентой» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Он предостерег от ударных «субботников», даже если из-за долгого отсутствия на участке скопилось много мусора.

«Даже если вам предстоит сделать много, важно не уработаться. После перерыва резко перегружать себя физическим трудом опасно даже молодым, а пожилым — тем более. Работать нужно до какого-то предела. Идеальный вариант — чередовать уборку с посадкой», — рассказал Туманов.

Собеседник «Мосленты» посоветовал на стесняться просить помощи у младшего поколения. «Тем более современной молодежи это нравится», — заявил он.

Ранее Туманов назвал главное качество хорошего огородника. По его мнению, профессионал «включает голову», прежде чем что-то делает.

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