Известный стилист высказался о губах и ресницах россиянок

О внешнем виде российских женщин в беседе с «Газетой.Ru» высказался известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец. По его мнению, сейчас многие россиянки выглядят неестественно.

Эксперт моды раскритиковал тренд на перекаченные препаратами губы и «чудовищно наклеенные ресницы». Он пояснил, что у славянской девушки априори не может быть африканский ресниц и бровей.

Кроме того, Лисовец добавил, что многие россиянки любят надевать на себя сразу все свои лучшие вещи. По мнению специалиста, таким образом они как будто вечно с кем-то соревнуются.

Ранее 75-летняя известная актриса Остроумова поделилась отзывами мужчин об ее внешности.