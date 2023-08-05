06:27, 05 августа 2023
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Известный стилист высказался о губах и ресницах россиянок
Стилист Лисовец раскритиковал перекаченные губы и накладные ресницы российских женщин.
Фото: Bermix Studio / Unsplash
О внешнем виде российских женщин в беседе с «Газетой.Ru» высказался известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец. По его мнению, сейчас многие россиянки выглядят неестественно.
Эксперт моды раскритиковал тренд на перекаченные препаратами губы и «чудовищно наклеенные ресницы». Он пояснил, что у славянской девушки априори не может быть африканский ресниц и бровей.
Кроме того, Лисовец добавил, что многие россиянки любят надевать на себя сразу все свои лучшие вещи. По мнению специалиста, таким образом они как будто вечно с кем-то соревнуются.
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