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Известный телеведущий сравнил отношение россиянок и европеек к цветам на 8 Марта

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Известный телеведущий сравнил отношение россиянок и европеек к цветам на 8 Марта
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Известный журналист-натуралист, ведущий телеканала «Живая Планета» Александр Хабургаев в беседе с «Мослентой» сравнил отношение россиянок и европеек к цветам, подаренным на 8 Марта.

«В Европе обычным делом является дарение дамам цветов в контейнерах. Они пересаживают их в кашпо, любуются недельку-другую, а потом со спокойной совестью выбрасывают в мусоропровод. Для них эти цветы — как одноразовые перчатки», — отметил Хабургаев.

«Русская женщина никогда так не поступит. Она будет выхаживать цветы, если придется — шаманить и читать заклинания, но добьется того, что подаренные растения в горшках будут цвести снова и снова», — подчеркнул натуралист. Он добавил, что многие россиянки высаживают горшочные культуры на дачных участках.

«Как правило, сохранить жизнь растению удается, но цветет оно уже очень хиленько», — продолжил Хабургаев. Собеседник «Мосленты» объяснил, в чем секрет. «Когда цветы выращивают для продажи, их очень здорово разгоняют до такого неестественного цветения при помощи различных препаратов, стимуляторов. Это чистая химия. Понятно, что после такого сил у растения уже не остается», — рассказал он, добавив, что ни в коем случае не пытается отговорить кого-то от борьбы за «жизнь» цветов.

Ранее Хабургаев поделился лайфхаками по экономии на цветах к 8 Марта.

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