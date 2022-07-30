Юрист перечислил законные причины изъятия автомобиля

Законные причины изъятия автомобиля перечислил в разговоре с агентством «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, машину могут забрать у владельца, если правоохранители собираются преследовать на ней преступника. При этом автомобилисту должны оставить данные и сообщить о сроке и месте возврата транспортного средства.

Автомобиль могут забрать у водителей без прав и тех, кто сел за руль после употребления спиртного. Кроме того, транспортное средство в некоторых случаях изымают в случае долгов. «Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен», — пояснил Миронов.

Ранее россиян начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор. Привлечь к ответственности могут граждан, должностных лиц, а также компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства.