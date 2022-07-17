Россиян начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор
Россиян начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Виктория Щербакова.
«На территории России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест наказывается административным штрафом», — заявила Щербакова. Привлечь к ответственности могут граждан, должностных лиц, а также компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства.
Юрист уточнила, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу в 10-15 тысяч рублей, должностному лицу — в 20-30 тысяч рублей, а юридическому лицу — в 30-50 тысяч рублей.
Если нарушитель совершит подобное действие повторно, то штраф будет выше: 20-30 тысяч рублей для физлиц, 40-60 тысяч рублей для должностных лиц, 60-100 тысяч рублей для юрлиц. Транспортные средства, ставшие орудием правонарушения, при этом будут конфискованы.
Если же мусор будет сброшен в неположенном месте с грузовой автомашины, физическое или должностное лицо заплатит за это 60-80 тысяч рублей, а юрлицо — 100-120 тысяч рублей. При повторном нарушении в данном случае для физлиц ничего не меняется, а у должностного лица автомобиль конфискуют, предупредила Щербакова.
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