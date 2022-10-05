Педиатр дал советы по подготовке ребенка к детскому саду

Советы по подготовке ребенка к детскому саду дал в личном Telegram-канале соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

В первую очередь специалист рекомендовал перейти на режим детского сада. «Вставайте примерно в 7:00, устраивайте дневной сон с 12:30 до 15:30. Лечь спать вечером нужно до 21:00. Также в саду 5-разовое питание — три основных приема пищи и два дополнительных. К этому тоже хорошо бы приучить ребенка (и не кусочничать в перерывах)», — написал педиатр.

Также следует научить ребенка самостоятельности. Ему будет комфортнее, если он будет уметь самостоятельно ходить на горшок или хотя бы вовремя проситься в туалет, одеваться и раздеваться, мыть руки, есть ложкой и вилкой.

Кроме того, дети «считывают» состояние мамы, поэтому она должна быть спокойна и уверена, тогда и малыш будет ходить в сад с удовольствием, отметил Продеус. Он уточнил, что лучший возраст для начала подобной социализации — три года.

Ранее известный педиатр предупредил об опасности увеличенных лимфоузлов у детей. «Нужно ли бить тревогу? Да. Если мы говорим о детях младшего возраста, любое увеличение, а тем более болезненность лимфатических узлов должна привести родителей к врачу», — сказал он.