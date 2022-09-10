Известный педиатр предупредил об опасности увеличенных лимфоузлов у детей

Об опасности увеличенных лимфоузлов у детей предупредил в личном Telegram-канале известный педиатр-иммунолог и соведущий программы Елены Малышевой «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Нужно ли бить тревогу? Да. Если мы говорим о детях младшего возраста, любое увеличение, а тем более болезненность лимфатических узлов должна привести родителей к врачу. Это служит сигналом даже при отсутствии высокой температуры и других признаков. Больше всего видна группа надключичных и подмышечных лимфоузлов, что может свидетельствовать о воспалительных или онкологических заболеваниях грудной клетки и легких», — сказал врач.

Продеус уточнил, что лимфатические узлы — это часть иммунной системы, тот орган человеческого тела, где «живут, воспитываются и, можно сказать, размножаются лимфоциты — офицеры нашей иммунной системы». Они располагаются по всему организму: в подмышках, локтевых изгибах, паховой области, на шее, вокруг желудочно-кишечного тракта и возле сердца.

У детей увеличение в размерах лимфоузлов происходит, по словам педиатра, и при инфекционных заболеваниях: ангине, тонзиллите, гайморите, синусите, при аденоидах. Кроме того, к этому могут приводить фурункулы, флегмоны, травмы и порезы.

Ранее известный педиатр дал советы по борьбе с соплями у детей. По словам Продеуса, бороться с недугом следует с помощью врача.