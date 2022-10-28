Зарубившего казачьего атамана мужчину приговорили к исправительным работам

К исправительным работам приговорил суд мужчину, случайно зарубившего партнера на тренировке по казачьей спортивной рубке в подмосковной Истре, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год», — говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел 10 июля 2022 года. 64-летний мужчина при рубке пластиковой бутылки, установленной на стойку, не заметил подошедшего сзади 57-летнего Сергея Капитонова и смертельно ранил его шашкой в грудь. Известно, что погибший называл себя атаманом местного подразделения «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья».