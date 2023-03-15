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04:29, 15 марта 2023
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Москвичи высказали отношение к поцелуям на людях

38 процентов москвичей осудили поцелуи в общественных местах.

Москвичи высказали отношение к поцелуям на людях
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

38 процентов москвичей осудили поцелуи в общественных местах. Отношение к принародному проявлению чувств жители столицы высказали в ходе опроса «Мосленты».

Так, 41 процент москвичей относятся к поцелуям и объятиям на людях положительно. Тогда как 38 процентов москвичей считают такое поведение неприемлемым. Почти каждый пятый горожанин — 21 процент — заявил, что это не его дело.

Ранее москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте. Некоторые горожане предложили ввести штрафы за такое поведение.

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