Москвичи высказали отношение к поцелуям на людях

38 процентов москвичей осудили поцелуи в общественных местах. Отношение к принародному проявлению чувств жители столицы высказали в ходе опроса «Мосленты».

Так, 41 процент москвичей относятся к поцелуям и объятиям на людях положительно. Тогда как 38 процентов москвичей считают такое поведение неприемлемым. Почти каждый пятый горожанин — 21 процент — заявил, что это не его дело.

Ранее москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте. Некоторые горожане предложили ввести штрафы за такое поведение.