Москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте

Свое отношение к поцелуям в общественных местах выразили жители столицы в группе «Москва Live» социальной сети «ВКонтакте». Одни фолловеры поддержали влюбленных в принародном проявлении чувств, другие возмутились и призвали штрафовать за такое поведение.

«Да пусть целуются на здоровье», «В целом, я думаю, нормальные люди относятся снисходительно к влюбленной паре», «За людей можно порадоваться», «Можно еще подсказать и показать, как надо», «У меня все хорошо в личной жизни, так что я и за других радуюсь», «Только в молодости можно насладиться чувствами, пусть целуются», «Положительно. Сам так делаю», — ответили жители столицы.