Москвичи выразили отношение к поцелуям в общественном транспорте
Жители столицы призвали штрафовать влюбленных за поцелуи в общественных местах.
Свое отношение к поцелуям в общественных местах выразили жители столицы в группе «Москва Live» социальной сети «ВКонтакте». Одни фолловеры поддержали влюбленных в принародном проявлении чувств, другие возмутились и призвали штрафовать за такое поведение.
«Да пусть целуются на здоровье», «В целом, я думаю, нормальные люди относятся снисходительно к влюбленной паре», «За людей можно порадоваться», «Можно еще подсказать и показать, как надо», «У меня все хорошо в личной жизни, так что я и за других радуюсь», «Только в молодости можно насладиться чувствами, пусть целуются», «Положительно. Сам так делаю», — ответили жители столицы.
В комментариях высказались и те, кто относится к поцелуям на людях негативно. «Вообще-то любовь любит тишину», «Это станет нормой, и границы дозволенного расширятся: за поцелуями последует что-то большее. На мой взгляд, неэтично выставлять свои чувства напоказ», «Штрафовать надо за такие дела», «У таких людей мало культуры», — написали юзеры.
Ранее москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро. Большинство респондентов — 31 процент — слушают в подземке музыку.