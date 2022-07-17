Звезда телешоу «Дом-2» опубликовала фото из кабинета Жириновского

Экс-участница телешоу «Дом-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева побывала с экскурсией в Госдуме и опубликовала фото из кабинета политика Владимира Жириновского. Снимками звезда поделилась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После смерти лидера ЛДПР на его кабинете повесили мемориальную табличку с указанием годов работы. Рабочий стол политика остался нетронутым: коллеги по фракции сохранили печатную машинку Жириновского, его рабочий план, китайский веер и сервиз немецкой фирмы Villeroy & Boch, из которого политик обедал прямо в кабинете.

В память о Жириновском на двери сделали голограмму в виде уходящей фигуры политика. Кроме того, внимание Водонаевой привлекла табличка на кабинете лидера ЛДПР с надписью: «Внимание! Никаких рукопожатий, объятий, поцелуев и подарков».

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года. Политик скончался после затяжной болезни. После его смерти Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в честь Жириновского.