55-летняя Ольга Кабо показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа и фильтров показала 55-летняя актриса Ольга Кабо в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка опубликовала селфи из бизнес-зала аэропорта Шереметьево.

«Бодрящее начало дня», — подписала Кабо фото, на котором позирует в массажном кресле с распущенными волосами и без косметики. Позднее звезда сообщила подписчикам, что летит в Санкт-Петербург.

Ранее лицо без макияжа показала 42-летняя певица Слава. Артистка опубликовала ролик, снятый перед отходом ко сну.