Люди
21:28, 28 января 2023
1 мин.

55-летняя Ольга Кабо поделилась секретами молодости

55-летняя Ольга Кабо поделилась секретами молодости
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Секретами молодости поделилась в интервью StarHit 55-летняя актриса Ольга Кабо. Звезда рассказала о важности сохранения позитивного настроя.

«Я оптимист! Радуюсь каждому прожитому дню, люблю то, чем занимаюсь, ценю друзей, общаюсь только с единомышленниками. Обожаю выходить на сцену, слушать, как замирает или рукоплещет зрительный зал, заряжаюсь энергией творчества», — поделилась артистка.

Кабо добавила, что прибегает к профессиональному уходу — массажам и обертываниям от косметологов. Раз в неделю актриса занимается верховой ездой, этим видом спорта она увлекается на протяжении почти 30 лет. Кабо также отметила, что любит «хорошенько выспаться», но ей это редко удается.

Ранее секретами красоты поделилась 85-летняя актриса Светлана Немоляева. Она сообщила, что в любом состоянии делает зарядку.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.