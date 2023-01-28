55-летняя Ольга Кабо поделилась секретами молодости

Секретами молодости поделилась в интервью StarHit 55-летняя актриса Ольга Кабо. Звезда рассказала о важности сохранения позитивного настроя.

«Я оптимист! Радуюсь каждому прожитому дню, люблю то, чем занимаюсь, ценю друзей, общаюсь только с единомышленниками. Обожаю выходить на сцену, слушать, как замирает или рукоплещет зрительный зал, заряжаюсь энергией творчества», — поделилась артистка.

Кабо добавила, что прибегает к профессиональному уходу — массажам и обертываниям от косметологов. Раз в неделю актриса занимается верховой ездой, этим видом спорта она увлекается на протяжении почти 30 лет. Кабо также отметила, что любит «хорошенько выспаться», но ей это редко удается.

Ранее секретами красоты поделилась 85-летняя актриса Светлана Немоляева. Она сообщила, что в любом состоянии делает зарядку.