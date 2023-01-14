85-летняя Светлана Немоляева поделилась секретами красоты

Секретами красоты и бодрости поделилась с «7Дней.ру» 85-летняя актриса Светлана Немоляева. Она сообщила, что в любом состоянии делает зарядку.

«Всю жизнь еже­дневно занимаюсь телом, движением — балетная зарядка минут на десять. Даже теперь, когда я сломала ногу и лежу, все равно двигаю ногами и руками, могу ногу поднять вертикально», — рассказала знаменитость.

Немоляева сообщила, что поддерживает естественную красоту с помощью массажа лица и кремов. По словам актрисы, к хирургическому вмешательству она прибегала лишь один раз.

«Однажды я делала круговую подтяжку. Много лет назад у меня лицо "рухнуло" вмиг. Одна моя приятельница сказала: "Тебе надо что-то с ним сделать". А тогда мало кто этим занимался, но мне повезло — нашелся хирург, который очень удачно сделал операцию, я стала похожа на Любовь Петровну Орлову», — вспомнила Немоляева, отметив, что эффект от операции продержался два года.

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