Люди
02:32, 12 ноября 2022
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Популярный актер назвал отличительные качества москвичей

Популярный актер назвал отличительные качества москвичей
Фото: Let's Kick / Unsplash

Отличительные качества москвичей назвал изданию «Москвич Mag» популярный российский актер и ювелир Константин Крюков. По его мнению, жители столицы с каждым годом эволюционируют.

«У нас появляются общие новые тенденции. Москвичи — это люди, которые сегодня любят парки, быстрое перемещение. Я продал большинство из своих машин и в основном в городе езжу на самокате — это дико удобно и быстро летом», — сказал Крюков.

По его мнению, столичные жители очень свободны в отношении к своему городу. Крюков считает горожан очень эффективными. И этому способствует и сама Москва — такого количества удобных услуг для быта нет больше ни в каком другом городе.

Ранее главное отличие россиян от японцев назвал актер и режиссер Джунсуке Киносита. По мнению иностранца, русские никогда не беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других.

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