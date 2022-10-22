Кадровики дали советы новым сотрудникам компаний по поведению в коллективе

Советы новым сотрудникам российских компаний по поведению в коллективе дали в ходе исследования SuperJob представители HR-служб. В опросе приняли участие 500 кадровиков из разных округов страны.

«По сравнению с 2011 годом, когда было проведено аналогичное исследование, HR-менеджеры стали чаще говорить, что новому сотруднику нужно быть готовым к обучению и внимательным, а также принимать правила компании, делать свою работу, присматриваться к коллективу, быть ответственным и дисциплинированным», — говорится в сообщении популярного сервиса по поиску работы.

Так, в 2022 году принимать правила компании новичкам посоветовали десять процентов опрошенных против семи процентов в 2011-м, быть коммуникабельными порекомендовали восемь процентов против шести, а быть внимательными — семь процентов против трех.

Слушать и молчать посоветовали девять процентов опрошенных, хотя 11 лет назад такую рекомендацию давали чуть чаще (десять процентов). По семь процентов в этом году получили советы «быть трудолюбивым и делать свою работу», а также «присматриваться к коллективу», получившие в 2011-м по четыре процента.

Быть готовыми к обучению в этот раз порекомендовали шесть процентов принявших участие в исследовании кадровиков. В прошлый раз такого совета не дал никто.

Пять процентов в новом опросе набрала рекомендация «быть ответственным», по четыре процента — у советов «быть доброжелательным и дружелюбным», «быть вежливым», по три процента опрошенных порекомендовали задавать вопросы и быть дисциплинированными.

Кроме того, менеджеры по персоналу сегодня советуют новым сотрудникам быть исполнительными, активными, открытыми, быстро включаться в работу и не конфликтовать.

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