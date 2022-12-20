Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике

Фигуру в открытом купальнике показала подписчикам на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) российская модель Алеся Кафельникова. 24-летняя манекенщица опубликовала фото с отдыха на Бали.

«Шикарна», «Вижу Кафельникову — ставлю "лайк"», «Очень несправедливо, насколько ты красива», — прокомментировали юзеры.

Для фотосессии дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова примерила бикини оливкового цвета и дополнила образ парео, повязав его на талии.

Ранее фигуру в купальнике продемонстрировала молодая жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова. Пользователи сети оценили увиденное.