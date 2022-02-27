Психолог рассказала о способах избавиться от тревожности в одиночку

Семейный психолог Светлана Ладейщикова в беседе с «Мослентой» рассказала о способах избавиться от тревожности в одиночку.

По словам специалиста, людям, у которых нет близких, справиться с тревожным эмоциональным состоянием на фоне весеннего обострения особенно непросто. Но это возможно.

«Они предоставлены сами себе, рассчитывать на быструю помощь со стороны не приходится. Переключаться на обустройство жизни нужно усилием воли. Самое главное — помнить или постоянно повторять про себя, что у нас есть собственная жизнь, которой необходимо заниматься, ведь, кроме нас, за это больше никто не возьмется», — подчеркнула Ладейщикова. Психолог добавила, что одиноким в такой ситуации полезно сосредоточиться на решении простых бытовых задач, на своей работе.

«Если становится совсем плохо, можно немного «подкормить» психику — например, принять «Глицин» или «Афобазол». Они продаются в аптеках без рецепта», — заключила собеседница «Мосленты».

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