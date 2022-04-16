Назван способ обнаружить скрытую камеру при помощи телефона

Россиянам назвали способы, при помощи которых при наличии смартфона можно обнаружить наличие скрытых камер. О них агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По его словам, самым простым способом является включение фонарика на телефоне в темном помещении. «Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря», — объяснил он.

Кашкин уточнил, что также на недорогих моделях следящих устройств есть светодиоды, заметные в темноте. Программа для обнаружения Wi-Fi-сигнала также поможет обнаружить устройство. По мнению эксперта, если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно найти даже среди доступных сетей.

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