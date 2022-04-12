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Москвичи нашли новый способ борьбы с вандалами в лифтах

Москвичи нашли новый способ борьбы с вандалами в лифтах
фото: страница «Текстильщики ЮВАО» во «ВКонтакте»

Москвичи нашли новый способ борьбы с вандалами в лифтах. Об этом жители столицы рассказали в группе «ВКонтакте» «Текстильщики ЮВАО».

Авторы идеи рассказали: чтобы отпугнуть правонарушителей, в лифтах своего дома они повесили муляжи камер видеонаблюдения. На данный момент, по их словам, такой метод работает и вандалов, портящих лифтовые кабины, не наблюдается.

В комментариях к посту пользователи отметили, что уже сейчас во многих лифтах есть работающие камеры и посоветовали установить их во всех московских домах. Один из участников сообщества также добавил, что такая камера, установленная в лифтовой кабине его дома, не только помогла избавиться от вандалов, но и поймать преступника, который украл у жителей дома ноутбук.

Ранее россияне массово пожаловались на соседей, выбрасывающих мусор из окон.

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