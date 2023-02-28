Раскрыт канал поставок легендарных «косух» в Москву

Канал поставок первых «косух» в Москву в интервью «Мосленте» раскрыл известный столичный гитарист, экс-участник группы «Ария» и лидер группы «Маврин» Сергей Маврин. Он отметил, что популярные и в наши дни кожаные куртки появились в стране ближе к 90-м годам.

«Свою первую косуху я купил у своего хорошего приятеля Анатолия Крупнова (лидер группы "Черный Обелиск" — примечание "Мосленты"). Не знаю, откуда он ее достал», — поделился Маврин.