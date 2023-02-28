Раскрыт канал поставок легендарных «косух» в Москву
Канал поставок первых «косух» в Москву в интервью «Мосленте» раскрыл известный столичный гитарист, экс-участник группы «Ария» и лидер группы «Маврин» Сергей Маврин. Он отметил, что популярные и в наши дни кожаные куртки появились в стране ближе к 90-м годам.
«Свою первую косуху я купил у своего хорошего приятеля Анатолия Крупнова (лидер группы "Черный Обелиск" — примечание "Мосленты"). Не знаю, откуда он ее достал», — поделился Маврин.
Позже привозом «косух», по его словам, занимались участники группы «Мастер». Привозили они их из заграницы, куда ездили на гастроли, после чего продавали коллегам. Собеседник «Мосленты» отметил, что свою вторую кожаную куртку купил именно у группы «Мастер». Он до сих пор хранить ее, как память.
Ранее россияне перечислили главные символы своего студенчества. 22 процента респондентов поностальгировали об одежде: фланелевых рубашках, штанах-«пирамидах», «трениках» и «косухах».