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Россияне оценили продажу в магазинах половинок капустных кочанов

Россияне оценили продажу в магазинах половинок капустных кочанов
Фото: страница «Люберцы Life» во «ВКонтакте»

Жители подмосковных Люберец оценили нововведение в местных магазинах — продажу капустных кочанов, разделенных на половинки. Их фото появилось в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

В сети опубликовали фото торгового зала одного из магазинов Подмосковья, где на прилавке лежат половинки и четвертинки капустных кочанов.

«В магазинах капусту начали продавать четвертинками. Потом кочерыжки только будут продавать», — написал автор топика.

Подписчики сообщества, в свою очередь, положительно оценили эту инициативу. «Давно пора было! Устала остатки выбрасывать. А тут как раз на один раз щей сварить», «Да, кстати, очень удобно», «Супер! Купил сколько надо. А то целый кочан берешь, и он недели две в холодильнике потом лежит, пока не протухнет», — прокомментировали юзеры.

Ранее диетолог назвала причины включить в весенний рацион квашеную капусту.

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