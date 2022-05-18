Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления

Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева в беседе с РИА Новости назвала показатели кровяного давления, которые можно считать опасными. Материал приурочен ко Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертонией.

«Если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, стоит обратить на это внимание и посоветоваться с врачом», — заявила Васильева. Врач призвала всех желающих сохранить здоровье ограничить употребление соленой пищи и не досаливать еду.

Эксперт подчеркнула, что гипертония опасна осложнениями, прежде всего инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения. «Важно понимать: возникнут такие осложнения или нет, вообще не зависит от того, как сильно болит голова или есть ли другие симптомы, а только от того, насколько повышено артериальное давление», — пояснила Васильева.

Врач добавила, что повышенное давление не всегда сопровождается симптомами, но это не делает его менее опасным. Иногда у пациента с гипертонией может болеть голова, однако затем организм адаптируется и перестает реагировать. «Если появились тревожащие симптомы, обязательно нужно пройти обследование», — заключила кардиолог.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала три способа снизить давление без лекарств.