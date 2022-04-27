Малышева назвала три способа снизить давление без лекарств

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман назвали три способа снизить артериальное давление без лекарств. Полезные рекомендации прозвучали в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Специалисты рассказали, что избежать артериальной гипертензии можно с помощью похудения. «Если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба», — отметил Гандельман.

Кроме того, для нормализации давления следует употреблять в пищу меньше соли и заниматься физкультурой. «При употреблении соли в организме задерживается натрий, что приводит к отеку стенки сосуда», — пояснил Гандельман. По словам Малышевой, исключив соль из рациона, можно снизить давление до 10 единиц.

Чтобы давление упало еще на 10 миллиметров ртутного столба, как минимум пять раз в неделю нужно уделять время 30-минутным тренировкам. При физнагрузке расширяются сосуды, что способствует снижению давления, объяснила телеведущая.

Ранее Малышева объяснила, как распознать гипертонический криз и что делать, если давление повысилось до критической отметки.