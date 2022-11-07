Стало известно о состоянии госпитализированного Анатолия Карпова

О состоянии чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, госпитализированного в Москве, стало известно из сообщения его коллеги, гроссмейстера Сергея Карякина. В разговоре с ТАСС он рассказал, что травмированный шахматист чувствует себя лучше.

«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже, — это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», — заявил Карякин.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его жена Наталья сообщила, что Карпов упал на улице по дороге в магазин.