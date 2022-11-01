Стало известно о состоянии госпитализированного Анатолия Карпова

О состоянии чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, госпитализированного в Москве, стало известно со слов его жены Натальи. Она сообщила «Известиям», что ее супруг упал на улице по дороге в магазин.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — уточнила Наталья.

По словам женщины, Карпов отправился в травмпункт, где у него обнаружили гематому на голове. «Но сейчас мне врач позвонил (и сказал), что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все — я так думаю, надеюсь», — рассказала она.

В пресс-службе фракции «Единая Россия», где состоит Карпов, сообщили, что шахматист госпитализирован с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и находится в реанимации. «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении, процитированном РИА Новости.

Ранее о самочувствии после госпитализации рассказала актриса Инна Чурикова. Она сообщила, что пока не восстановилась после неудачного падения.