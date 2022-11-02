Жена Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии

О самочувствии госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала «Известиям» его жена Наталья Буланова. По ее словам, состояние ее супруга улучшилось, он готов к выписке.

«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — рассказала Буланова.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Буланова сообщила, что ее супруг упал на улице по дороге в магазин.