Диетолог Гинзбург раскрыл пользу приправы карри

Пользу приправы карри раскрыл на своем канале в «Яндекс. Дзен» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«В приправу карри входят куркума, имбирь и черный перец. Вместе они помогают проникновению основного компонента куркумы, куркумина, в кровь. Куркумин стимулирует аутофагию, очищение клетки от излишков белка. Он же препятствует мутации», — рассказал врач.

Гинзбург отметил, что сочетание куркумы, имбиря и черного перца обладает выраженными противовоспалительным и противораковым действиями, а также препятствует преждевременному старению.

«Вместе они создают уникальное состояние, способствующее продлению жизни, препятствующее развитию возрастных болезней — например, атеросклероза или сахарного диабета второго типа, а также препятствующее развитию злокачественных опухолей», — объяснил диетолог.

Он посоветовал добавлять по щепотке приправы карри в различные блюда пару раз в день.

Ранее Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа. По его словам, если диабет появился недавно и еще не привел к каким-то фатальным осложнениям, больному можно помочь.