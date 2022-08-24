Московский продюсер рассказала о картинной галерее в своей спальне

Московский продюсер фото и видео фэшен-съемок, владелица агентства TAYAT и автор курса «Профессия: продюсер» в Школе Родченко Таисия Тарабрина рассказала «Мосленте» о том, как в ее спальне появилась настоящая картинная галерея. По ее словам, коллекция складывалась довольно хаотично. Этот процесс продолжается, но уже имеет четкий вектор.

Тарабрина поделилась, что ее личная коллекция началась с работы Егора Заики, где изображена бегущая девушка, затем ей подарили черно-белую японскую гравюру Ксении Преображенской, следующими были работы Кристины Точилко, Антона Морокова и Айдан Салаховой.

«Кстати, с работой Айдан вышла забавная история. Я сама оформляла ее в багетной мастерской, и когда мне отдали картину, оказалась, что ее сделали с горизонтальным креплением. В мастерской решили, что на изображении девушка в парандже. Эта ошибка понравилась и самому мастеру, так крепление горизонтальным и осталось», — с юмором отметила собеседница.

Ранее советская картина с изображением весны вызвала у россиян ностальгию.