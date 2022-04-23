Стало известно об отношении Фиделя Кастро к русской кухне

«Фидель ел практически все, что ему подавали, но особенно любил цыплят табака, — вспоминал кремлевский повар Виктор Беляев. — В то время это были не какие-то там бройлеры, а настоящие свежие цыплята. Мы мариновали их так, что даже косточки можно было потом съесть».

Глава Кубы не остался равнодушным и к местному кофе. Он изготавливался по особу рецепту: получался очень крепким и в то же время сладким. На самом деле данный напиток не впечатлял непривыкших к нему людей, но Кастро пил его постоянно вместе с ромом.

Ранее российский историк, кандидат наук и главный редактор издания «Историк» Владимир Рудаков поддержал установку памятника Фиделю Кастро в Москве. «Это яркая фигура XX века, вокруг него складывалось много исторических сюжетов и обстоятельств, к которым наша страна имела отношение», — заявил эксперт.