Волочкова сообщила о проблемах со здоровьем после падения с кастрюль

О проблемах со здоровьем после падения с кастрюль сообщила на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина Анастасия Волочкова.

«На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор. Синяк на локте и на колене. Издержки цирковых трюков», — подписала она фотографию, на которой стоит на сцене на пяти выстроенных в ряд кастрюлях.

На втором снимке артистка показала раненую руку. Подписчики Волочковой пожелали ей скорейшего выздоровления, а некоторые отметили, что балерине уже пора быть организатором постановок, а не артистом-исполнителем.

«Сочувствую», «Скорую помощь вызывали?», «Мне кажется, вам пора заняться организационной деятельностью: создать свою труппу и руководить процессом. А не скакать самой с кастрюлек», «Держись, Настя! Без синяков не бывает побед», — прокомментировали юзеры.

Ранее актер Никита Джигурда изъявил желание войти в «гарем» Волочковой. Шоумен сказал, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.