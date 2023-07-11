Экс-солистка t.A.t.u родила сына

Во вторник, 11 июля, экс-солистка группы t.A.t.u, певица Лена Катина стала матерью во второй раз. О появлении на свет их сына сообщил в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) супруг артистки, бизнесмен Дмитрий Спиридонов.

«Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей жене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», — написал мужчина под совместным фото с младенцем.

В комментариях фолловеры предпринимателя оставили многочисленных поздравления и пожелания здоровья всей его семье. «Поздравляю вашу семью! Здоровья и процветания!», «Добро пожаловать в клуб отцов!», «Растите здоровыми и счастливыми», — написали они.

Катина и Спиридонов поженились 16 июня 2022 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком для бизнесмена и вторым для артистки. У певицы есть восьмилетний сын Александр от первого брака.

Ранее Катина рассказала о взаимоотношениях сына с отчимом.