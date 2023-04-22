Экс-солистка t.A.t.u рассказала о взаимоотношениях сына с отчимом

О взаимоотношениях своего семилетнего сына Александра с отчимом, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, рассказала в беседе с «Дети Mail.ru» экс-солистка группы t.A.t.u, певица Лена Катина. Артистка заявила, что наследник любит проводить время с ее вторым мужем без нее.

«Иногда, когда Саша видит, что я оделась, он спрашивает с надеждой: "Мам, а ты тоже собралась? Может, не поедешь? Дома отдохнешь…"», — поделилась Катина.

По словам певицы, сын и муж друг от друга в восторге. Они часто играют в «мальчишеские» игры, проводят время в бассейне, вдвоем посещают различные музеи и парки. «Сын называет мужа просто Димой. А иногда по фамилии — Спиридонов», — рассказала она.

Катина отметила, что в начале отношений со Спиридоновым представила его своему ребенку как друга. Через какое-то время она поинтересовалась у сына, не против ли он их союза. Мальчик сказал, что не против.

Артистка добавила, что Спиридонов признавался ей в принципиальном нежелании заводить роман с женщиной с ребенком. «Дима сам вырос с отчимом и не хотел оказаться в роли неродного отца. А тут вдруг я с ребенком… Пришлось ему свое мнение поменять», — поделилась она.

Ранее экс-солистка группы t.A.t.u подтвердила свою беременность. В июле 2023 года она станет матерью во второй раз.