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22:33, 05 апреля 2023
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Певица Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов

Певица Катя IOWA похудела на 10 килограммов спустя четыре дня после родов.

Певица Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов
Фото: @katya_iowa

Количество скинутых килограммов спустя четыре дня после родов раскрыла в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова).

Она призналась, что похудела на 10 килограммов, не вставая с кровати. Артистку вместе с малышом уже выписали из столичного роддома. После взвешивания она удивилась, сколько в ее теле было лишней воды.

Певица пока не раскрыла пол ребенка и его имя. В 2012 году исполнительница вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко. В ноябре 2022-го она сообщила о своей беременности.

О том, что 35-летняя Иванчикова родила первенца, стало известно 31 марта.

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