Певица Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов

Количество скинутых килограммов спустя четыре дня после родов раскрыла в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова).

Она призналась, что похудела на 10 килограммов, не вставая с кровати. Артистку вместе с малышом уже выписали из столичного роддома. После взвешивания она удивилась, сколько в ее теле было лишней воды.

Певица пока не раскрыла пол ребенка и его имя. В 2012 году исполнительница вышла замуж за гитариста группы IOWA Леонида Терещенко. В ноябре 2022-го она сообщила о своей беременности.

О том, что 35-летняя Иванчикова родила первенца, стало известно 31 марта.