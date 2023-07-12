Катя Лель высказалась о курортных романах

О курортных романах высказалась в беседе с teleprogramma.pro российская певица Катя Лель. Она заявила, что положительно к ним относится и призналась, что однажды ей очень понравился аниматор в Турции.

Артистка отметила, что она каждый день ждала, когда работник отеля придет к бассейну и начнет тренировку. По словам Лель, свободный человек легко может позволить себе недолгие отношения, но семейный человек, по ее мнению, этого делать не должен.

В 2008 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. Через год у них родилась дочь Эмилия.

Ранее москвичка назвала Абхазию родиной курортных романов.