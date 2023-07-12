10:28, 12 июля 2023
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Катя Лель высказалась о курортных романах
Певица Катя Лель заявила, что положительно относится к курортным романам.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
О курортных романах высказалась в беседе с teleprogramma.pro российская певица Катя Лель. Она заявила, что положительно к ним относится и призналась, что однажды ей очень понравился аниматор в Турции.
Артистка отметила, что она каждый день ждала, когда работник отеля придет к бассейну и начнет тренировку. По словам Лель, свободный человек легко может позволить себе недолгие отношения, но семейный человек, по ее мнению, этого делать не должен.
В 2008 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. Через год у них родилась дочь Эмилия.
Ранее москвичка назвала Абхазию родиной курортных романов.