Стало известно об опасности употребления кефира на ночь
Эндокринолог Павлова порекомендовала не пить на ночь кефир .
Об опасности употребления кефира на ночь рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она порекомендовала не есть и не пить перед сном ничего, кроме воды.
Эксперт пояснила, что у кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса. Его употребление на ночь, когда активность инсулина и так на максимуме, чревато сильным снижением уровня глюкозы в крови. При этом, ее выработка печенью не остановится, и утром возможен резкий скачок.
Регулярное употребление кефира на ночь, по словам Павловой, поспособствует нарушению углеводного обмена и может привести к предиабету (состояние, предшествующее заболеванию сахарным диабетом).
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кефир лучшим напитком для снижения артериального давления. По его словам, регулярное употребление кефира способно улучшить работу микрофлоры кишечника.