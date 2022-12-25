Доктор Абакумов назвал лучшее «лекарство» от давления

Лучшее «лекарство» от артериального давления назвал в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов. По его словам, это - здоровый образ жизни.

«Соль убираем на дальнюю полку, и снижаем ее потребление до пяти грамм в сутки. (Для сравнения две сосиски — уже потолок вашей суточной нормы)», — написал доктор.

Кроме того, Абакумов рекомендует не употреблять алкоголь по вечерам «после тяжелого дня» и прекращать курить. Вместо курения сигарет он советует хотя бы 30 минут в день уделять физической активности, а также добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов.

«Такая "пилюля" гарантированно снизит ваше давление на 5-10 делений на тонометре», — заключил Абакумов.

Ранее лучший напиток для снижения артериального давления назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, регулярное употребление кефира способно улучшить работу микрофлоры кишечника, вывести из организма шлаки и токсины.