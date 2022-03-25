Люди
Сегодня в 14:42
1 мин.

Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский актер и режиссер Константин Хабенский в интервью KP.RU отреагировал на информацию о его отъезде из России, которая ранее появилась в сети. По словам артиста, на данный момент он находится с гастролями в Санкт-Петербурге и не собирается выезжать из страны.

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — прокомментировал слухи о своем отъезде Хабенский.

Актер добавил, что в ближайшее время не собирается покидать сцену театра и строит планы на новые спектакли, мастер-классы и встречи со зрителями.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на информацию об отъезде из России.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.