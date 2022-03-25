Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России

Российский актер и режиссер Константин Хабенский в интервью KP.RU отреагировал на информацию о его отъезде из России, которая ранее появилась в сети. По словам артиста, на данный момент он находится с гастролями в Санкт-Петербурге и не собирается выезжать из страны.

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — прокомментировал слухи о своем отъезде Хабенский.

Актер добавил, что в ближайшее время не собирается покидать сцену театра и строит планы на новые спектакли, мастер-классы и встречи со зрителями.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на информацию об отъезде из России.