68-летняя Хакамада показала видео танцев в ночном клубе

Видео танцев в ночном клубе опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 68-летняя экс-депутат Государственной Думы, экономист и публицист Ирина Хакамада. Она станцевала на фоне сцены в блузке с глубоким декольте и длинных белых перчатках.

«Танец — маленькая жизнь. Музыка во мне, а не для меня», — подписала она публикацию.