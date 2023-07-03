68-летняя Хакамада показала видео танцев в ночном клубе
Экс-депутат Хакамада станцевала в ночном клубе в блузке с декольте.
Видео танцев в ночном клубе опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 68-летняя экс-депутат Государственной Думы, экономист и публицист Ирина Хакамада. Она станцевала на фоне сцены в блузке с глубоким декольте и длинных белых перчатках.
«Танец — маленькая жизнь. Музыка во мне, а не для меня», — подписала она публикацию.
Внешний вид Хакамады восхитил пользователей сети.
«Неотразимая женщина», «Прекрасно выглядит и чудесно танцует!», «Минимум движения, максимум грации. Восхищена», «Вы большая молодец, приятно на вас смотреть. Ничего лишнего!» — прокомментировали юзеры.
Ранее Хакамада показала фигуру в купальнике на отдыхе в Таиланде.