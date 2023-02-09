Певица Ханна стала матерью во второй раз

Матерью во второй раз стала сегодня, 9 февраля 2023 года, жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. Об этом она рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это космос. К.К. 9.02.2023», — подписала она фотографию, на которой сидит на больничной кровати, а рядом стоит ее муж с младенцем на руках.

Ханна объяснила свое решение рожать за границей. Супруги ожидали появления ребенка в Дубае.

«Первая причина: тут каждый день солнце и тепло, соответственно, совсем другое настроение. Не нужно надевать кучу теплых вещей, когда и так все раздражает. Вторая причина: я тут как будто в отпуске, не так агрессивно работаю. В Москве мне добиться такого состояния нереально», — написала артистка.

Кроме того, Ханна отметила, что любит путешествовать, пробовать что-то новое, менять окружающую действительность. Поэтому поездка в ОАЭ на роды для нее — совмещение «приятного с полезным».

Ранее певица Ханна раскрыла набранный за время беременности вес.