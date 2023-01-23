Певица Ханна раскрыла набранный за время беременности вес

Набранный за время второй беременности вес раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«В весе — легко, всего плюс десять килограммов!» — заявила находящаяся на восьмом месяце артистка. Она уточнила, что за первую беременность набрала 17 килограммов, но и живот у нее тогда был большего размера.

Ханна рассказала, что ее состояние нестабильно: то она готова с утра до вечера работать, то не может заставить себя даже встать с кровати. Токсикоз мучил ее только первые четыре-пять месяцев, после этого певица «летала» без болей в спине, жора и «странных беременных замашек типа желания мороженого с селедкой».

Ранее Ханна объяснила свое решение рожать за границей. По словам певицы, если бы она осталась в Москве, то до последнего летала бы на концерты, ездила на съемки и занималась другими рабочими проектами, но не отдыхала.