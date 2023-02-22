Певица Ханна показала фигуру после родов
Свою фигуру спустя 11 дней после родов показала певица Ханна. Она опубликовала селфи-видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Прошло 11 дней со дня моих родов. У меня начинаются квесты. У нас через месяц съемки клипа. За месяц мне нужно привести себя в форму. Но, чтобы вы понимали, у меня даже пресс как бы есть», — сказала артистка, появившись на видео в коротком топе.
Ханна отметила, что за беременность поправилась на 11 килограммов, до 67,75 килограмма. При этом у нее не появилось ни одной растяжки. По словам знаменитости, она пользовалась натуральными маслами (кокосовым, аргановым, ши) и не носила бандаж.
Для восстановления она наносит масла на кожу трижды в день, начала надевать послеродовой бандаж, а также убрала из рациона сахар, мучное, газированные напитки и соусы. «Главная задача для меня — это вернуть упругость кожи, тонус мышц и убрать жир», — уточнила она.
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