Певица Ханна показала фигуру после родов

Свою фигуру спустя 11 дней после родов показала певица Ханна. Она опубликовала селфи-видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Прошло 11 дней со дня моих родов. У меня начинаются квесты. У нас через месяц съемки клипа. За месяц мне нужно привести себя в форму. Но, чтобы вы понимали, у меня даже пресс как бы есть», — сказала артистка, появившись на видео в коротком топе.