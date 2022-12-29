Беременная певица Ханна прикрылась цветами для фотосессии

Голубыми и розовыми цветами прикрылась беременная певица Ханна для фотосессии, результатом которой она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Жена генерального директора Black Star Павла Курьянова предложила подписчикам угадать, кто же скоро родится в их семье.

«Наверное, это моя самая красивая съемка. Ну что, мои дорогие, ваши ставки! Мальчик или девочка?» — обратилась Ханна к фолловерам.

Мнения юзеров разделились. Одни уверены: предназначение Ханны в том, чтобы рожать таких же красивых девочек, как она сама. Другие заявили, что по форме живота очевидно: звездная семья ожидает рождения мальчика.

Ранее Ханна опубликовала видео в прозрачном платье. Не все поклонники оценили наряд певицы.