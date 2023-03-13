Ханна раскрыла свой вес через месяц после родов
Певица Ханна заявила о потере восьми килограммов за месяц после родов.
Свой вес через месяц после родов раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ханна. Она заявила о потере восьми килограммов.
Артистка отметила, что ее весы зафиксировали вес 59,4 килограмма. Это значит, что за 30 дней она успела сбросить восемь килограммов.
Также Ханна опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала фигуру за день до родов и через месяц после. На обоих снимках она появилась в черном обтягивающем костюме.
Фото: @offi_hanna
«Прошел уже месяц со дня родов, а я и физически, и морально уже в строю. Девочки, ничего не бойтесь. Дети — это самое прекрасное, что может быть в нашей жизни. Конечно, бессонные ночи, переживания, тревога по каждому чиху, но это все меркнет перед теми эмоциями, которые дает новый маленький человек», — поделилась переживаниями знаменитость.
Ранее сообщалось, что Ханна стала матерью во второй раз. Она родила дочь 9 февраля 2023 года.