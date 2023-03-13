Ханна раскрыла свой вес через месяц после родов

Свой вес через месяц после родов раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ханна. Она заявила о потере восьми килограммов.

Артистка отметила, что ее весы зафиксировали вес 59,4 килограмма. Это значит, что за 30 дней она успела сбросить восемь килограммов.

Также Ханна опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала фигуру за день до родов и через месяц после. На обоих снимках она появилась в черном обтягивающем костюме.