Беременная певица Ханна объяснила решение рожать за границей

Решение рожать за границей объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова модель и певица Ханна (Анна Иванова).

«Я просто хочу, чтобы эти волшебные и тяжелые месяцы прошли в тепле, в нерабочей обстановке, в атмосфере отдыха, чила и солнышка», — написала артистка.

По словам певицы, если бы она осталась в Москве, то до сих пор летала бы на концерты, ездила бы на съемки и занималась бы проектами, а в Дубае позволяет себе быть в отпуске. Она рассказала, что планирует вернуться в Россию после родов и восстановления.

Ранее беременная певица Ханна улетела из России. Она сообщила, что остаток зимы проведет в Дубае.