Беременная певица Ханна показала себя в смелом платье с разрезами

В смелом наряде показала себя в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная супруга генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Не слишком секси?» — спрашивает она в облегающем белом платье с глубоким декольте и разрезами по бокам в выложенном в сторис видео. «Слишком!» — отвечают артистке за кадром.