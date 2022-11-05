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16:30, 05 ноября 2022
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Беременная певица Ханна показала себя в смелом платье с разрезами

Беременная певица Ханна показала себя в смелом платье с разрезами
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В смелом наряде показала себя в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная супруга генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Не слишком секси?» — спрашивает она в облегающем белом платье с глубоким декольте и разрезами по бокам в выложенном в сторис видео. «Слишком!» — отвечают артистке за кадром.

«Кайфую от своего состояния сейчас. Живот, конечно, большой, дышать уже не так легко, грудь четвертого размера, плюс пять килограммов… Но я наслаждаюсь каждым днем этого волшебного состояния!» — поделилась Ханна в следующей истории.

Ранее гендиректор Black Star высказался о конфликтах с беременной женой. «У нас иногда разные точки зрения, которые приходят к столкновению», — заявил он.

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