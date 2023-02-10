Певица Ханна записала на видео свои эмоции после родов

Свои эмоции после родов записала на видео и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Я, честно говоря, пока нахожусь в какой-то прострации, в космосе… Я очень-очень счастлива! Очень рада! Наслаждаюсь каждой секундочкой… Распирает от эмоций! Других слов у меня пока просто нет», — призналась она в снятом на больничной кровати ролике.