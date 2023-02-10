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13:32, 10 февраля 2023
1 мин.

Певица Ханна записала на видео свои эмоции после родов

Певица Ханна записала на видео свои эмоции после родов
Фото: @offi_hanna

Свои эмоции после родов записала на видео и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Я, честно говоря, пока нахожусь в какой-то прострации, в космосе… Я очень-очень счастлива! Очень рада! Наслаждаюсь каждой секундочкой… Распирает от эмоций! Других слов у меня пока просто нет», — призналась она в снятом на больничной кровати ролике.

Артистка поблагодарила подписчиков за большое количество добрых слов, за поддержку и поздравления. «Нам безумно приятно!» — подчеркнула она.

Ханна стала матерью во второй раз в четверг, 9 февраля. Она опубликовала в соцсети совместную фотографию с супругом и младенцем, сделанную сразу после родов в одной из клиник Дубая.

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