Мясников рассказал о влиянии нездоровья на характер пациента

О влиянии нездоровья на характер пациента рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, личность человека меняют онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также недостаток в организме микроэлементов и витаминов.

По словам ведущего, рак часто вызывает у пациентов либо депрессию, либо, наоборот, острое осознание ценности жизни. «Люди вставали с дивана, начинали двигаться и жить», — отметил Мясников.

У пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы может развиться острый психоз, предупредил врач. По его словам, 40 процентов людей впадают в психотическое состояние после операции на сердце.

Дефицит полезных веществ в организме делает человека раздражительным, как и прием некоторых лекарств. Мясников рассказал, что на его настроение влияет сахароснижающее лекарственное средство метформин. «Сорок минут меня тошнит, мне плохо, а эти лезут, чего-то хотят... Я не понимаю, что они от меня хотят, только гавкаю на них, а потом думаю: "Чего это я?"» — описал он свое состояние после приема препарата.

Ранее Мясников раскрыл три основные причины усталости. Одна из них связана с психическим состоянием.