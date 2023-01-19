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15:59, 19 января 2023
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Россиянки начали чаще сталкиваться с харассментом на работе

Россиянки начали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Фото: Heike Trautmann / Unsplash

На харассмент на работе со стороны сослуживцев и начальства стали чаще жаловаться россиянки. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 человек со всех округов страны.

«Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — восемь процентов, со стороны сослуживцев — 11 процентов. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 4 процентов соответственно», — говорится в исследовании.

Уровень женских жалоб на харассмент на работе вырос на четыре процента по сравнению с 2020 годом, когда многие российские компании перешли на удаленный формат работы из пандемии, уточнили аналитики.

Ранее о способах, с помощью которых можно прекратить домогательства на работе рассказала психолог и коуч Алена Никольская.

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