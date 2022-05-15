Названы способы справиться с домогательствами на работе

О способах, с помощью которых можно прекратить домогательства на работе в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и коуч Алена Никольская.

В случае харассмента со стороны коллег специалист порекомендовала в первую все рассказать вышестоящему руководству и попросить незамедлительно принять меры. Если же домогательства исходят от начальника, то, по словам психолога, нужно при свидетелях четко проговорить моменты, которые вас не устраивают в его или ее поведении по отношению к вам.

Эксперт добавила, владельцы компании негласно поддерживают такое поведение со стороны агрессора, стоит быть готовым к увольнению. Она также посоветовала не удалять с телефона фото и сообщения, которые могут послужить доказательством харассмента.

Кроме того, нужно стараться игнорировать агрессора, пытаться пересекаться с ним только на публичных совещаниях и не отвечать на не связанные с работой вопросы, отметила Никольская.

Ранее психолог назвала признаки характерного для лжецов поведения.